Hoogbejaarde man vrijgesproken van zijn rol bij misbruik jongens in zijn woning

Stelde de 90-jarige Rotterdammer Carel Z. vorig jaar zijn woning aan de Meent tegen betaling beschikbaar aan een kennis voor het misbruiken van minderjarige jongens? Volgens het Openbaar Ministerie wel, maar de rechtbank vindt dat er geen bewijs voor is gevonden. De hoogbejaarde verdachte is daar daarom van vrijgesproken.

Wel acht de rechtbank bewezen dat de man in het bezit is geweest van kinderporno. Hij hoeft daar niet de cel voor in. Hem is 120 dagen gevangenisstraf opgelegd, waarvan 119 dagen voorwaardelijk. De ene dag die overblijft, heeft hij al in voorarrest uitgezeten.

De 69-jarige kennis van de man, Rinus L. uit Hendrik-Ido-Ambacht, moet wel de gevangenis in. Hij heeft twee jaar opgelegd gekregen, omdat hij twee minderjarige jongens beschikbaar heeft gesteld voor het hebben van seks met anderen in de woning van Z. Ook is hij schuldig bevonden aan het misbruik van twee jongens, van wie de jongste nog maar 13 jaar was.

Het knulletje was op zoek naar zijn identiteit en worstelde met zijn seksuele geaardheid. Hij kwam via een chatsite in contact met zijn latere misbruiker. Van het misbruik van een andere jongen is L. vrijgesproken, omdat niet is vastgesteld dat die toen nog 17 jaar was.

