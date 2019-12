Hoogleraar: ‘China pompt miljarden in Zuid-Europa om Rotterdamse haven klein te krijgen’

Naast celstraf in hoger beroep ook tbs voor man die clubeige­naar doodsloeg

11 december Appelleren is riskeren is een gezegde in gerechtelijke kringen. Wie in hoger beroep gaat tegen de straf die door de rechtbank is opgelegd, riskeert een zwaardere straf. Dat heeft Jim M., de klusjesman die in 2016 eigenaar Xenos Tzirtzilakis (65) van de Rotterdamse nachtclub Mon Cheri ombracht, aan den lijve ondervonden.