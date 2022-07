Hoogwerker op z'n kant: Twee brandweerlieden naar ziekenhuis

Om zijn leukemie te behandelen heeft Junus speciale stamcellen nodig: ‘Zoeken naar speld in hooiberg’

Junus Malaihollo (45) uit Krimpen aan den IJssel heeft leukemie. Zijn enige kans op herstel zijn de stamcellen van een donor met gemengd Nederlands en Moluks of Indisch bloed. Dat is zoeken naar een speld in een hooiberg.

28 juli