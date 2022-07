Hoop dan maar dat het korte leven van Emily fijn en gelukkig was

Franciscus ziekenhuis behaalt mooie jaarcij­fers, maar vindt de toekomst ‘behoorlijk onzeker’

Het Franciscus Gasthuis & Vlietland is het voorbije coronajaar goed doorgekomen en heeft zich hersteld van het dipje in 2020. De winst van ruim negen miljoen euro is een van de beste prestaties in de afgelopen vijf jaar, terwijl de omzet met bijna 510 miljoen euro hoger ligt dan ooit.

21 juli