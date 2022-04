Hoort u het water klotsen? Deel uw anekdotes en historische feitjes over deze plek

rotterdam van toen Op de hoek van het Bollenland en het Zaailand was geen boom te bekennen groen was zorg voor later

We hebben wel eens weelderige uitzichten, hele bedrijventerreinen of pittoreske recreatie-oorden, met vakantiehuisjes zo ver als het oog reikt. Keigave kerken, robuuste brouwerijen, scheepswerven met een enorme, zeewaardige schuit-in-aanbouw. Goed voor minstens 200 mailtjes. Maar dit achterafje, met een stukje school, een boomloos straatje en twee blonde meisjes die nét in beeld huppelen, dat blijkt een hele kluif te zijn voor rechtgeaarde Rotterdam van Toen-fans.

