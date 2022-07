Horeca in gelijk gesteld door rechter; geen nieuwe woningen rondom Stadhuisplein

Rechter: voorlopig geen nieuwe woningen in Lijnbaan­kwar­tier

Er mogen voorlopig geen nieuwe woningen bij komen in het Lijnbaankwartier in Rotterdam. Opnieuw moet worden onderzocht of wonen daar wel samengaat met geluid van horeca en verkeer. Daarmee is de gemeente terug bij af in een slepende zaak rond terrasherrie op het Stadhuisplein.

