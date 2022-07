Horecabaas opgelucht, De Blokhut blijft gespaard bij brand

Omstreeks half twaalf kwam bij de brandweer de melding binnen over brand bij De Blokhut. Alle reden voor groot alarm, aangezien de natuur gortdroog is en zeven jaar geleden op dezelfde plek aan de Strandweg brasserie ‘t Zonnetje al volledig in de as werd gelegd. Maar die geschiedenis herhaalde zich niet: het bleef bij een buitenbrand die op tijd kon worden geblust.

,,Ik ben erg opgelucht”, zegt horeca-eigenaar Bart van Zuuren. ,,Je schrikt je natuurlijk het lazarus als je wordt gebeld over een brand. Het pand is al eens afgebrand, onder de vorige eigenaar. Maar gelukkig was de brandweer er heel snel bij. Als ze een kwartier later waren gekomen, had het er, denk ik, heel anders uitgezien.”

Quote Binnen is alleen wat stank door rook Bart van Zuuren

De vlammen zijn vermoedelijk ontstaan door kortsluiting in een verbindingsdoos voor elektra. ,,Het was een buitenbrand, die weliswaar schade aanbracht aan de gevel, maar niet aan de constructie van het pand”, zegt Van Zuuren. ,,En er is braakschade omdat de brandweer snel naar binnen moest. Maar binnen is er gelukkig alleen wat stank door rook.”

Rompslomp

De uitbater is blij dat zijn zaak aan de plas deze zomer gewoon publiek kan blijven ontvangen. ,,Zo’n brand geeft natuurlijk een hoop rompslomp, maar we zijn heel blij dat het pand gespaard is gebleven en dat we gewoon open kunnen.”

Aan de Strandweg 5 zit sinds 1998 horeca. Matthieu Westenberg, de voormalige schoonvader van André Hazes junior, zette er toen een snackwagen neer die hij later verving door een houten gebouw. In augustus 2015 werd ’t Zonnetje volledig verwoest door brand. Sinds vijf jaar exploiteert Bart van Zuuren op dezelfde plek De Blokhut.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.