Horecabazin in actie na geweldsincidenten tegen vrouwen

Sommige daklozen eten met hun winterjas aan

6:34 Met dikke jassen aan zaten gisteren dak- en thuislozen aan een kerstdiner in Le Grand aan de Rotterdamse Kruiskade. Niet dat de temperatuur onbehagelijk was in dit hotel-restaurant - de meeste van de circa honderd gasten hadden wèl hun jas in de garderobe gehangen - maar een winterjas is voor deze groep in deze periode van het jaar natuurlijk een absolute levensbehoefte. Zo'n kledingstuk hou je bij je, dichtbij je. Ook al oogt het niet zo gezellig aan een dis.