Horecaondernemer Tim veranderde z’n zaak en dat pakte erg goed uit: hier eet je fantastisch

Nog een oude bijbel in huis? Of mooie prenten? Taxateur Molendijk bepaalt de waarde in Capelle

Bijzondere boeken, bijbels of atlassen in de kast ? En benieuwd naar de waarde? Schroom niet, en kom op maandag 28 november naar restaurant In den Boekenkast aan het Stadsplein in Capelle aan den IJssel, waar weer een taxatiemiddag plaatsvindt. Taxateur Arie Molendijk is daar present om zijn kennersblik te werpen op een breed assortiment aan al dan niet geïllustreerde werken, van ansichtkaarten tot loodzware reisboeken.

9:30