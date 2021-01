Horrorscenario in Blijdorp: euthanasie van dieren dreigt als reorganisatie niet rondkomt

Kunstwerk ‘Rust in de Reuring’ op Zuid na roerige maandag­avond compleet verdwenen

26 januari Wát er precies met het kunstwerk ‘Rust in de Reuring’ op de Groene Hilledijk is gebeurd weet Wibo van Gennip niet, maar vanochtend was de bijzondere, houten creatie op de tussenberm van de drukke winkelstraat op Zuid foetsie. ,,Waarschijnlijk in de fik gestoken’’, stelt de voorzitter van de stichting die rommelige plekken opfleurt met kunst. ,,Dit raakt me, dit doet pijn.’’