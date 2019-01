Hotel bij vliegveld Rotterdam enkele uren ontruimd na bommelding

Eerste fase Park de Twee Heuvels afgerond: ‘Het blijft een uniek stukje Rotterdam’

26 januari De eerste fase van de vernieuwing van Park de Twee Heuvels in IJsselmonde is afgerond. Het oostgedeelte van het park is onder handen genomen en aangepast. Het evenemententerrein in het park is nieuw en er ligt nu een stenen ‘speelaanleiding’ in het water.