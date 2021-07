Huis kopen? Wees beducht voor deze slinkse trucs

Ze was meer dan tevreden met een bod van 375.000 euro op haar woning in Hillegersberg, vertelt de Rotterdamse die niet met haar naam in het AD wil. Maar haar makelaar hield haar tegen. Hij had de woning expres ‘goedkoper’ in de markt gezet, zodat er meer potentiële kopers zouden komen. De aankoopmakelaars lichtte hij in dat er hoge biedingen op tafel lagen en dat hun cliënten meer moesten bieden. Haar huis werd uiteindelijk verkocht voor 410.000 euro. Winst voor de Rotterdamse, maar of ze er blij mee is? Niet echt. Ze moet nu zélf de ondoorzichtige kopersmarkt op.



Het wemelt van de verhalen over makelaars die elkaar inlichten over biedingen. Iets wat tegen de spelregels ingaat. Biedingsprocessen moeten daarom openbaar worden, klinkt het. De discussie zwol aan na de Kamerbrief van demissionair minister Kajsa Ollongren vorige maand, waarin ze haar zorgen uitte over de aankoop en verkoop van woningen. Ze wil meer transparantie.