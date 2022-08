Huis Leefbaar-wethouder Simons beklad door Feyenoord hooligans: ‘Tuig van de richel’

Verdachte van doodslag postbezor­ger in Hoogvliet blijft voorlopig vastzitten

De 30-jarige Rotterdammer die verdacht wordt van doodslag op de 42-jarige pakketbezorger in Hoogvliet eerder dit jaar, blijft voorlopig in de cel. Dat heeft de rechter vandaag besloten tijdens een inleidende zitting in zijn strafzaak. De rechtbank in Rotterdam vindt de verdenking van doodslag stevig genoeg om de verdachte de komende maanden in voorarrest te houden.

4 augustus