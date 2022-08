Huis van wethouder vermoedelijk beklad om uitspraken over hooligans: ‘Dit lijkt op terreur’

reageerDe bekladding van het huis van de Rotterdamse wethouder Robert Simons was waarschijnlijk een vergelding voor politieke uitspraken die hij deed over de RJK, een groep jonge Feyenoord-hooligans. Dat blijkt uit foto’s en berichten in Telegramgroepen.