Huis van Xiomara moet plaatsmaken voor nieuw appartement: ‘Vind het niet erg dat ik moet verhuizen’

indebuurt.nl Valentijns­dag Rotterdam 2023: hier kun je speeddaten en romantisch uit eten

De teddyberen, rode rozen en chocolade zijn binnenkort niet aan te slepen, want de meest romantische dag van het jaar is bijna in zicht: Valentijnsdag 2023. Ben je over je oren verliefd of juist op zoek naar een nieuwe liefde? Hier in Rotterdam zijn alle love birds aan het juiste adres voor een portie liefde.

10 februari