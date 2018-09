Huisarts die seks had met 14-jarige jongen niet meer welkom in praktijk

,,Ik distantieer me van wat er is gebeurd in zijn privéleven. Ik neem er grote afstand van”, stelt de huisarts die samen met de verdachte een praktijk runt in Rotterdam-Oost. De 53-jarige huisarts bekende gisteren in de rechtbank dat hij vorig jaar seks had met een 14-jarige jongen. De man, die een gezin had, leidde al tien jaar een dubbelleven. Via sites maakte hij seksafspraken met mannen. Hij verklaarde voor de rechter dat hij niet wist dat de jongen minderjarig was. Hij had meerdere keren seks met hem, een keer waren daar twee andere volwassen mannen bij.

Hij mag voorlopig blijven werken. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de zaak in onderzoek. Zijn compagnon laat nu echter weten dat hij niet wil dat de man zich in de praktijk laat zien. ,,Ik heb hem laten weten dat het verstandig is dat hij voorlopig niet komt. Ik was ook bij de rechtszaak aanwezig en heb details gehoord waar ik eerder nog niet van op de hoogte was.”

Vragen

In de praktijk worden veel vragen gesteld. ,,We proberen iedereen zo goed mogelijk uitleg te geven over hoe het verder moet. Dat is het allerbelangrijkste”, aldus de compagnon van de verdachte. Verder laat hij zich leiden door de Inspectie en de uitspraak van de rechter. Die is over twee weken.

De Patiëntenfederatie Nederland snapt dat veel mensen bezorgd zijn, maar vindt niet dat de verdachte een beroepsverbod moet krijgen. ,,Dit is in de privésfeer gebeurd, maar wat wel frappant is, is dat hij zegt dat hij niet heeft gezien dat deze jongen minderjarig was. Juist omdat hij huisarts is, moet je dat goed kunnen inschatten. We kunnen ons wel goed voorstellen dat mensen hun kinderen niet meer naar deze huisarts willen sturen. We vinden dat andere huisartsen hierbij moeten meewerken. Het is soms lastig om van huisarts te veranderen”, aldus een woordvoerder.

De verdachte huisarts was niet bereikbaar voor commentaar.