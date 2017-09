Huisarts uit Krimpen aan de Lek schrijft voor zieke kleinzoon

Het idee om een boek te schrijven zat al een tijd in zijn hoofd en toen zijn vrouw opperde om het voor Teun te doen, was Knuistingh Neven overstag. ,,Bij zware beslissingen heeft mijn vrouw altijd het laatste woord", zegt hij lachend. ,,Ik heb het boek zelf gefinancierd, het kost een tientje per stuk. Teun is een heel vrolijk ventje. Hij heeft humor en is een beetje eigenwijs. Het gaat goed met hem, maar hij is wel sneller moe en kan niet zo veel lopen. De verwachting is dat dat alleen nog maar afneemt. De meeste kinderen komen ongeveer vanaf hun twaalfde in een rolstoel. Er wordt onderzoek gedaan naar genezing, maar dat staat nog in de kinderschoenen en er is geld nodig. Misschien is het voor mijn kleinzoon al te laat, want het duurt jaren voordat zo'n medicijn op de markt komt. Laten we dan in ieder geval hopen dat andere kinderen ermee geholpen zijn."



Vol goede moed dook de gepensioneerde huisarts in zijn verhalen. Hij ging langs de mensen of hun nabestaanden waarover hij schreef om te checken of zij het goed vonden om in zijn boek te verschijnen. Vaak veranderde hij de namen, maar toch wilde hij iedereen ervan op de hoogte stellen.



Het boek is een afwisseling van vreugde en verdriet. Zo vertelt Knuistingh Neven het verhaal van de heer Vermaat, die op 64-jarige leeftijd terminaal was. ,,Hij had een merkwaardige aandoening: syringomyelie. Hierbij ontstaan holtes in het ruggenmerg, ter hoogte van de halswervels, met uitval als gevolg. Ik ging bij hem langs toen hij op sterven lag. Ik stapte binnen in een klein arbeidershuisje. Hij was getrouwd en had vier dochters. Het was winter en de ijsbaan iets verderop was open. Keiharde muziek schalde door de luidspreker. Het was alsof de luidspreker in de tuin stond. Ik hoorde die herrie in de woonkamer en ik dacht: dit kan gewoon niet. Ik was nog niet zo lang in het dorp, maar ik liep naar de ijsbaan en vroeg of de muziek misschien wat zachter kon. Ik legde de situatie uit en tot mijn verbazing werd de muziek gewoon afgezet. Het was letterlijk doodstil. Toen ik terugkwam, vroeg zijn vrouw mij of ik dat had geregeld. Nee, zei ik, ik heb het alleen gevraagd. Zij hebben het geregeld."



Met trieste gebeurtenissen kon Knuistingh Neven altijd wel omgaan in zijn carrière. Alleen de dood van een kind, daar wende hij nooit aan. ,,Dat is het ergste wat een ouder kan meemaken."