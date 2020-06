Huiveringwekkend; video legt geluid dodelijk mitrailleurvuur liquidatie vast

Ook Rotterdam was in beeld als nieuwe locatie voor mariniers­ka­zer­ne

14:26 De regeringspartijen in de Tweede Kamer willen een ‘verhelderende’ brief ontvangen van staatssecretaris Barbara Visser (Defensie) over haar zoektocht naar een nieuwe locatie voor de marinierskazerne. Die zou van Doorn naar Vlissingen verhuizen. Ook Rotterdam was even in beeld als nieuwe locatie.