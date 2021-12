Huizen ontruimd in Rotterdam-Zuid nadat mogelijk explosief door ruit is gegooid

Waarschu­wings­scho­ten in Zeeland na woningover­val in Ridderkerk

De zoektocht naar overvallers van een woning aan de Gouwestraat in Ridderkerk, eindigde vrijdag in het Zeeuwse Tholen. Na waarschuwingsschoten van de politie lukte het alle verdachten in te rekenen. Later in de nacht loste de politie nog eens waarschuwingsschoten na een achtervolging na een ruzie op Zuid.

