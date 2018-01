‘Hulp van Rotterdammers is broodnodig bij Feyenoord City’

De Ketel en De Pauw zegevieren in Zesdaagse

9 januari De Belgische baanrenners Kenny De Ketele en Moreno De Pauw hebben de 36ste Zesdaagse van Rotterdam op hun naam geschreven. Het was hun eerste zege op de wielerpiste van Ahoy. Het was ook het eerste Belgische succes in het Rotterdamse wielerevenement sinds de overwinning van de vermaarde Eddy Merckx en Patrick Sercu in 1976.