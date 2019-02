Hulp voor Rotterdamse daklozen in de geest van tv-kijkcijferhit

De Rotterdamse wethouder Sven de Langen heeft goed gekeken naar het tv-programma om te zien wat kan helpen. ,,Bijvoorbeeld snel voor een huis zorgen en dan een keuzebudget geven. En in een hele korte periode veel hulp bieden. Ook het netwerk rondom de dakloze is belangrijk, zo is het besef.



Op ‘experimentele basis’ wil Rotterdam voor sommige daklozen met de lessen van de kijkcijferhit aan de slag. Tegelijkertijd verandert ook de gewone nachtopvang: niet langer slaapzalen, maar slaapkamers. ,,Dat biedt meer privacy en rust, waardoor een dakloze sneller toekomt aan andere problemen: geld, werk, het vinden van een huis en een sociaal netwerk’’, zegt Johan Koeman, directeur van het Leger des Heils dat later dit jaar de eerste opvang nieuwe stijl opent in het centrum.



Verslaafde Patrick stelde nooit in de nachtopvang te willen slapen, zelfs niet in de winter, omdat hij de drukte daar niet aankon.



De woningcorporaties hebben verder beloofd 650 in plaats van 550 woningen beschikbaar te stellen aan daklozen met een urgentie, zodat ze sneller kunnen doorstromen. De Langen: ,,We willen daklozen ook niet meer wegstoppen, maar kijken wat ze kunnen betekenen bijvoorbeeld voor hun buurt.’’