Hulpdiensten massaal onderweg naar Vlaardingen; meerdere verstekelingen aangetroffen op ferry

Energie­tran­si­tie? Gemeenten hebben geen flauw benul wat ze ermee aan moeten

19:10 Het merendeel van de gemeenten in de regio Rijnmond heeft geen flauw benul wat het aanmoet met de energietransitie, de landelijke opgave om in 2030 de helft minder CO2 uit te stoten. Dat blijkt uit gezamenlijk onderzoek van AD en RTV Rijnmond naar het klimaatbeleid van de 26 gemeenten in deze regio.