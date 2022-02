Humeyra (16) werd doodgeschoten door haar ex (31): deze voorstelling gaat over de dood én haar leven

Voetganger zwaarge­wond na aanrijding met wielrenner

Een man is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt na een aanrijding met een wielrenner. De twee zouden elkaar over het hoofd hebben gezien. De botsing gebeurde rond kwart over twee op de Kerkstraat in Rotterdam-Hillegersberg. De wielrenner kwam er met de schrik van af.

11 februari