Hun familienaam werd afgenomen en vervangen door soms beledigende namen, nu kunnen ze daarvan af

Scherven van zonnepane­len na brand kilometers verder in de akker: 'Die wil je niet tussen de frieten’

Het land van akkerbouwer Huib Bos ligt bezaaid met scherven. Boeren ondervinden schade van de enorme rookwolk die tijdens de verwoestende brand bij een caravanstalling in Bleiswijk over Zuidplas trok. ,,We gaan het maar zoveel mogelijk proberen zelf op te ruimen.’’