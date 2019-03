Huppelend girafje steelt de show in Diergaarde Blijdorp

Persoon neergesto­ken na betrappen inbreker bij auto in Rotterdam-Noord

17:21 Op de hoek van de Insulindestraat en Voorburgstraat in Rotterdam-Noord is een persoon neergestoken. De dader is gevlucht richting het Vroesenpark. Het slachtoffer heeft mogelijk een inbreker betrapt die ‘bezig’ was bij een auto. De politie is een onderzoek gestart.