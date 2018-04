Huurflatje middelpunt van drugsbedrijf Schiedamse familie

De Schiedamse drugsfamilie die kort geleden is ontmaskerd, gebruikte een simpele huurwoning als het logistieke centrum van de handel in cocaïne en softdrugs. ,,Iedereen wist dat het daar foute boel was, maar tegen patsers in dikke auto’s ga je daar niets van zeggen.’’