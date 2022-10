Huurprijs in Rotterdam minst hard gestegen van grootste Nederlandse steden

Alhoewel in de vier grootste steden van Nederland de huurprijzen in de vrije sector fors zijn gestegen, was die stijging in Rotterdam het laagst. Nieuwe huurders betalen voor een woning in de Maasstad nog altijd het minst per vierkante meter. Dat blijkt uit cijfers van woningplatform Pararius.

De gemiddelde huurprijs in Rotterdam kwam in het derde kwartaal van dit jaar uit op 17,51 euro per vierkante meter. Dat is 4 procent meer dan in diezelfde periode een jaar eerder. Toen lag de gemiddelde huurprijs voor nieuwe bewoners op 16,83 euro per vierkante meter.

Ook in andere grote steden stegen de huurprijzen flink. In Amsterdam (25,24 euro per vierkante meter), Utrecht (20,23 euro) en Den Haag (17,87 euro) kostte een huurwoning respectievelijk 10,3, 6,5 en 6,7 procent meer dan een jaar geleden. Van de 15 grootste Nederlandse steden, vielen alleen de huurprijsveranderingen in Breda, Groningen en Nijmegen lager uit dan in Rotterdam.

Bekijk hieronder op de kaart de veranderingen in de gemiddelde huurprijs in Nederland.

Nieuwe bewoners

In Zuid-Holland werd een huurhuis 3,9 procent duurder. De gemiddelde huurprijs van een vrijesectorwoning in de provincie lag in het afgelopen kwartaal op 17,10 euro per vierkante meter. Landelijk ligt de gemiddelde prijs iets lager: 16,90 euro.

Al jaren schommelt de landelijke vierkantemeterprijs rond de 17 euro. Pararius kijkt naar de huren die nieuwe bewoners betalen en niet naar de stijgingen voor zittende huurders.

