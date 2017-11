Ibis opent budgethotel bij luchthaven

Ibis wil met het hotel naast het vliegveld inspelen op de volgens de keten toenemende vraag naar budgetaccommodatie in de Rotterdamse regio.



De kamers zijn geschikt voor 1 tot 3 personen en zijn volgens Ibis eenvoudig maar stijlvol ingericht. Er is fietsenverhuur en parkeergelegenheid tegen betaling en in openbaar vervoer in de buurt.



Met de komst van een het hotel op Rotterdam – The Hague Airport wordt het Ibis-budgetnetwerk uitgebreid naar vier hotels in Nederland en 18 in de Benelux.