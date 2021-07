Ibrahim (33) werd vrijgesproken van uitkeringsfraude: ‘Hij is slachtoffer van slecht beleid’

Puinhoop in jeugdhulp is vast niet de schuld van Bokhove, maar wel haar verantwoor­de­lijk­heid

10 juli Weet je, Judith Bokhove, het is niet jouw schuld. Dat de Jeugdbescherming in Rotterdam nu zelfs onder toezicht van de Inspectie is geplaatst. Wat een heel schandelijke maatregel is.