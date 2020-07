Ic-arts Gommers schrikt van Duitsers tijdens vakantie in Zeeland: ‘Ik stop voortaan een mondkapje in mijn zak’

Duitsland aan de buis gekluis­terd vanwege tiener die drugshan­del opzet in Rotterdam

12:41 Een Netflixserie die zich afspeelt in het drugsmilieu van Rotterdam is een grote hit in Duitsland. Dankzij de eerste zes afleveringen van het tweede seizoen is How to Sell Drugs Online (Fast) deze week de best bekeken serie bij onze oosterburen. In Europa is Duitsland na Frankrijk het land met de meeste abonnementen op de streaminggigant.