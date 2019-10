Iconisch tv-programma Willems Kantine weer terug op de buis: ‘Vijf euro? Op je muil!’

Justitie wil dat jong tweetal de gevangenis ingaat voor beroven van pizzakoe­rier

21:53 Vijf pizza’s. Dat was afgelopen zomer de buit van de gewapende overval op een maaltijdbezorger in Rotterdam-Zuid. Meer niet. Daarmee riskeerden de twee verdachten - mannen van 18 en 21 jaar - een verblijf in de gevangenis.