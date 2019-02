Iconische Nighttown terug als festival: ‘Terug naar de unieke sfeer van toen’

,,Nee,’’ benadrukt organisator Ronald Molendijk. ,,Het Nighttown Fest wordt geen reünie. We willen juist ook jongeren van nu kennis laten maken met die unieke sfeer van toen. Dus geen muziek uit een Macbook of lichtmuren aan het plafond, maar stroboscopen aan het plafond en dj’s die nog echt platen draaien op analoge draaitafels.’’ Ook wordt er gezocht naar oude speakers en lampen. ,,De techniek is in al die jaren keihard doorgegaan. We willen echt terug naar het gevoel van toen. Tegenwoordig zie je overal ledlampjes: maar die oude lampen, die geven een bepaalde kleur en sfeer.’’



Molendijk, die tegenwoordig geregeld is te zien als muziekexpert bij RTL Boulevard, was in de jaren tachtig en begin jaren negentig een grootheid in het Rotterdamse nachtleven. Samen met Michel de Hey en Benny Rodrigues – die ook zullen draaien op het festival - was hij de huis-dj van de bekende club aan de West Kruiskade. Uit het hele land kwamen feestgangers naar Rotterdam om het Nighttown-sfeertje te proeven.