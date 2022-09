Idee: alle Rotterdamse afvalbakken een ‘doneerring’

Wie zijn troep weggooit in Rotterdam, kan zomaar een bedankje krijgen van de prullenbak

Wie zijn troep weggooit op de Binnenrotte in Rotterdam, kan zomaar een bedankje krijgen van de prullenbak. Sinds vorige maand staan twee pratende afvalbakken in de buurt van de Markthal, zoals Holle Bolle Gijs in de Efteling. Maar dat de bakken kunnen praten, is eigenlijk puur toeval. Ze staan er om een heel andere reden.

