Idee uit België: Training voor mannen die zich schuldig maken een seksuele straatintimidatie

Tijdens zijn recente bezoek aan Mechelen hoorde Karremans dat de helft van de mannen die is gepakt voor het lastigvallen op straat voor zo’n training kiest in plaats van een boete. Dit tekent direct het grote verschil met Rotterdam. Hier besloot de rechter dat het sisverbod in strijd is met het recht op vrije meningsuiting. Beboeten kan dus niet, tot de wet is aangepast.

Wel Belgische boete

In Mechelen is de boete, die kan oplopen tot 350 euro, juist de stok achter de deur om voor de training te kiezen. ,,Daar wordt de pleger geconfronteerd met zijn eigen gedrag en leert waarom het vervelend is voor het slachtoffer’’, vertelt Karremans. ,,Alleen wie meedoet, krijgt geen boete.’’

De wethouder wil voor Rotterdam ook werken aan manieren om mannen bewust te maken van hoe vervelend het kan zijn als zij vrouwen bijvoorbeeld uitschelden voor hoer. Maar dit kan dan alleen op vrijwillige basis. ,,Mijn verwachting is niet dat er dan veel gebruik van wordt gemaakt.’’

Slachtoffers

Dit jaar kijkt de gemeente ook naar wat slachtoffers nodig hebben die te maken hebben gekregen met seksuele intimidatie. Ook hier wordt gedacht aan een training. Om een beeld te krijgen van waar behoefte aan is, worden melders gebeld met de vraag hoe het met hen gaat en aan welke hulp zij kunnen gebruiken.

Later dit jaar kan iedereen melding maken van seksuele straatintimidatie in de MeldR-app van de gemeente, waarin bijvoorbeeld ook een kapotte prullenbak, rattenoverlast of vernielingen gemeld kunnen worden. Melden helpt de gemeente ook om te weten waar en wanneer het probleem vaak voorkomt.

