Idee voor woonvoorziening voor ouderen in Nieuwerkerk: gezond oud worden op het Kolenerf

Eerder al bleek er veel belangstelling voor deze woonvorm in Zuidplas. Noem het een ‘knarrenhof’ of noem het anders, het gaat in elk geval om een woonvoorziening voor ouderen die samen in een landelijke omgeving een perceel aan ‘de weg naar Kralingen’ delen, maar ook hun eigen privacy hebben. ,,We gaan uit van 60-plussers die nog actief zijn en willen blijven”, zegt Van der Bijl, in het dagelijks leven makelaar bij Fullhouse in Rotterdam.