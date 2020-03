Iedere week geschreeuw voor abortuskliniek Rotterdam-Zuid: ‘Hier worden baby's vermoord’

Boek over leven en werk van Leen en Bertus van Schorem: ‘Eminem wilde door ons geknipt worden’

7 maart In een nieuw, soms behoorlijk smeuïg boek over hun werk en leven vertellen Leen en Bertus van Schorem hun verhaal. De lezer blijft bij vlagen in ademnood achter. ,,Mijn moeder belde me in tranen op. Toen dacht ik wel effe: oh nee, wat hebben we nou gedaan. Dat boek moet de handel uit!’’