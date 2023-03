Iedereen die een spijker in de muur kon slaan, hielp mee aan het clubhuis op Zuid: ‘Petje af’

Rotterdam ToenBouwen jongens, bouwen maar. Want dat is waar we goed in zijn, te Rotterdam. Vloertje storten, muurtjes metselen, deurtjes en raampjes erin, dak erop. Klaar! Laagbouw of hoogbouw, tot wolkenkrabbers aan toe, nérgens draaien we onze hand voor om in de architectonisch uiterst verantwoorde Maasstad. Dus ook het op de raadplaat afgebeelde klusje in de Tarwewijk was er één van vele, maar wel met een heel bijzonder doel.