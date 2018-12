Iedereen wordt blij van 'dansopa' (86), maar hij voelt slechts gemis

update Prinses Amalia toch niet bij plechtige doop bagger­schip Vox Amalia

14:07 Is vandaag het eerste officiële publieke optreden van prinses Amalia (15) of laat de oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima de doop van de splinternieuwe sleephopperzuiger Vox Amalia toch over aan haar moeder? De prinsessen Juliana en Beatrix en prins Willem-Alexander hadden hun eerste formele taak rond dezelfde leeftijd.