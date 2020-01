Iggy Pop komt naar Rotterdam: zónder The Stooges maar mét poëzie

Het trio ontmoette elkaar in 2016 tijdens een concert in New York en staat voor het eerst samen op een podium. In hun gezamenlijke voorstelling draagt Pop met zijn kenmerkende diepe stem poëzie voor. Hij wordt daarbij begeleid door het harpspel van Meijer en de beroemde muziekstukken van Glass.

Een Avond met Philip Glass, Iggy Pop en Lavinia Meijer is exclusief te zien in vier concertzalen in Nederland, waaronder de Doelen. De voorverkoop is vandaag begonnen. Iggy Pop treedt niet voor het eerst op in Rotterdam. In 2008 opende hij met zijn band club Watt aan de Kruiskade, die inmiddels ter ziele is gegaan.