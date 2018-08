IJsvogel in museum, maar voor hoe lang?

VIDEOHet Natuurhistorisch Museum Rotterdam heeft er sinds vandaag een bijzonder museumstuk bij: een ingevroren ijsvogel. In maart vond een 13-jarige jongen het dode beest in een dichtgevroren sloot achter zijn huis in het Noord-Hollandse Oostzaan. Hij zaagde de vogel uit het ijs en schonk het ijsblok met inhoud aan het Rotterdamse museum.

,,Ik ben heel erg trots”, aldus museumdirecteur Kees Moeliker in de bloedhete ruimte waar de ijsvogel ironisch genoeg wordt onthuld. ,,We zijn ook lang bezig geweest met de voorbereiding. Normaal halen we kadavers uit de vriezer en prepareren we die. Nu was de uitdaging de ijsvogel zo koud mogelijk te houden.”

Conservator Bram Langeveld kreeg de opdracht de perfecte vitrine voor het beest te vinden. In zijn zoektocht schakelde hij alle denkbare experts in. Van ijscomannen tot vishandelaren. ,,Ik weet wel veel van dieren, maar niets van ijs. Ja, dat het smelt, alleen is dat juist niet de bedoeling nu.”

Vriezer

Daarom ging Langeveld op zoek naar de ideale vriezer. Naast het zo goed mogelijk conserveren van de vogel was het milieuaspect ook van belang. ,,We willen geen onnodige energie verspillen. De vriezer is daarom zo klein en zo zuinig mogelijk gehouden. Heel af en toe gaat het koelelement maar aan.”

Om potentiële bezoekers te activeren, benadrukken de musea vaak dat een tentoonstelling maar even te zien is. In het geval van de Rotterdamse ijsvogel is het benoemen van de tijdelijkheid geen reclamestunt. ,,We weten echt niet hoe lang de vogel te zien zal zijn in het ijs”, zegt Langeveld. ,,Waarschijnlijk een paar maanden, maar het ijs wordt dof en brokkelt af, dus zeker weten doe ik het niet. Maar daarna laten we de vogel nog steeds zien hoor, alleen dan zonder ijs.”

Een hit op internet en nu in het echt te zien: de ijsvogel in een blok ijs. © Jan de Groen