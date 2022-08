Ik werd gebeld door het TV-programma Barend en van Dorp. Of ik die avond in hun programma wilde komen. Het zou over Rotterdam gaan. Het was december 2000.

Ik twijfelde; het was laat in de middag en ik was nog aan het werk. Geeft niks zeiden ze, er reed toch iemand van Rotterdam naar de studio dus ik kon zo meerijden. Ik werd keurig opgehaald door een fijne jongeman. Ik vroeg of ik nog even het laatste nieuws kon horen maar zijn radio was kapot.

Nou ja dan niet, we kletsten een lekker eindje weg. Bij de studio’s werd ik hartelijk ontvangen. Een dame van de make-up bleef gezellig bij me zitten tot ik op moest. Goh, dat was ik wel anders gewend. Meestal zit je dan in een kleedkamer maar wat naar de TV te koekeloeren. Ik werd aan tafel gezet. Frits Barend en Henk van Dorp waren vriendelijk. Jan Mulder keek me niet aan.

Quote Vuilnis was ik, om een onschuldig man zo te beschuldi­gen

Het programma begon. En ineens bleek het helemaal niet over Rotterdam maar over Bram Peper te gaan. De rechtbank had die middag een uitspraak gedaan dat zij het niet bewezen achtten dat Peper gefraudeerd had in de bonnetjesaffaire. Ook al had de KPMG eerder gesteld van wel.

Woedende tirade

En ik wist dat niet van die rechtbank. Want nee, ik was eerst aan het werk, en had daarna geen radio in de auto en geen TV in de kleedkamer. Jan Mulder sprong op, ging achter me staan en begon een woedende tirade boven mijn hoofd. Dat ik een waardeloze columnist was. Om al die jaren lelijk over Peper te praten. Vuilnis was ik, om een onschuldig man zo te beschuldigen. Hij ging maar door.

En ik zei niks. Ik bevroor. Letterlijk. Ik bleef als een kip na onweer voor me zitten staren. Verschrikkelijk, zo gênant. Op 20 augustus, afgelopen zaterdag, overleed Bram Peper, de burgemeester waar ik zoveel giftige pennetjes aan heb gewijd. En het was goed om in de media te horen dat zoveel mensen hem anders hebben gezien dan ik. Ze willen nu zelfs de Erasmusbrug naar hem gaan vernoemen.

En dat vindt deze kip na onweer goed hoor. Ik vond die brug toch altijd al zwaar om tegenop te fietsen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.