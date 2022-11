Winkeldeuren

Wat goed dat er al diverse winkeliers zijn in de binnenstad die begrijpen wat een onzin het is om de deuren open te houden. Alle warmte verdwijnt zo in het niets. Wanneer je een bord of papier plaatst bij of op de deur dat heel duidelijk zegt dat je winkel open is en je de warmte binnen wilt houden dan went het winkelend publiek daar heus snel aan.

Ik ga per definitie uit principe niet die winkel in als de deur wagenwijd open staat. Dan ga ik juist naar een ander. Want thuis zit ik bij 19 graden in de kou en ik ga alweer onder de douche vandaan als ik nog niet eens ben warm geworden. Verder probeer ik met van alles en nog wat echt wel te bezuinigen. Ik word echt heel kwaad als ik al die open winkeldeuren zie. Het kan best wat minder in deze moeilijke tijden waarin we met ons allen nu zoveel mogelijk moeten bezuinigen om ook volgend jaar nog energie te hebben.

Gerda Vogelzang, Poortugaal



Voorne aan Zee

De lage opkomst bij de verkiezingen komt niet alleen doordat de jeugd laat afweten. Er is in elk geval in Brielle niet goed nagedacht over de plaats van de stemlokalen. Voor corona konden de bewoners van de Plantage en het ernaast gelegen Geuzenhof hun stem in de Plantage uitbrengen en nu niet. Tijdens de corona mocht dit per post. Er waren bewoners van de Plantage die graag zelf hun stem uit wilden brengen. Alleen zitten ze wel in een rolstoel. We hebben te weinig personeel en vrijwilligers om hen naar een verder gelegen stembureau te brengen. Kennelijk zijn gehandicapten niet belangrijk genoeg voor onze politici.

Frits van Driel, Brielle

Zorgmanagers

Een duidelijk artikel dat qua inhoud niet om de hete brei heen draait. Daardoor zouden de ver van de werkvloer verblijvende wereldvreemde zorgmanagers van Aafje, Laurens en Humanitas, wel eens wakker geschud kunnen worden door het concept van Zorg op Maat en Multi Zorg Consultancy. Als deze bedoelde managers dit concept niet kennen, wordt het tijd dat ze opstappen. Het is ook maar de vraag of de kleine zorgaanbieders dit concept wensen te omarmen. Het gezamenlijk optrekken in deze barre zorgelijke tijden zou het begin van een veelbelovende sanering kunnen zijn tot genoegdoening van het hele zorgsysteem in Nederland. Ik heb geen achtergrond in de zorg maar weet wel iets van communicatie. Dus wat letten jullie om deze vrijwilliger erin te betrekken.

Ton Stoffels, Capelle aan den IJssel

Ook reageren op een regionale kwestie? E-mail naar rd.brieven@ad.nl met voor- en achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een reactie kan worden ingekort. Anonieme berichten worden niet geplaatst.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.