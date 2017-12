'Ik heb zin' sms't de ambtenaar

Jong supertalent oefent vier tot vijf uur per dag op piano

9:55 Een bonte verzameling jonge supertalenten uit de klassieke muziek treedt vandaag op in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam. Pianist Wim Verschuren, net 20 geworden, is er één van. ,,Ik oefen vier, vijf uur per dag.''