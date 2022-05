Ik wacht op het moment dat de trots de pijn zal verdrijven

Ramkraak op winkel in Bergschen­hoek met gestolen auto

Een winkel aan de Dorpsstraat in Bergschenhoek is in de nacht van maandag op dinsdag het doelwit geworden van een ramkraak. De auto die werd gebruikt, hadden de verdachten even daarvoor gestolen. De kraak is waarschijnlijk uitgevoerd door drie personen.

24 mei