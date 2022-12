Ikazia moet verpleegafdeling sluiten en krijgt kleinere IC, maar financiële zorgen zijn over

van wieg tot graf Rotterdam­se Els was allergisch voor vergaderen, mooiprate­rij en wilde zelf niet in schijnwer­pers staan

In Zuid-Afrika was ze actief in de antiapartheidsbeweging en vanuit Nederland zette ze zich in voor de rechten van vrouwen en ongedocumenteerden. Els te Siepe (88) verbond mensen wereldwijd, maar zelf bleef ze altijd op de achtergrond. Niet praten, gewoon doen, was haar levensvisie.

6 december