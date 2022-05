Ilse (23) maakt van ieder huis een thuis met haar persoonlijke interieurontwerp

UPDATE Gevonden lichaam bij Lage Erfbrug blijkt van een man, politie zoekt getuigen

In het water nabij de Lage Erfbrug in Rotterdam-Delfshaven is zondagavond het lichaam van een man gevonden door een voorbijganger. Deze zag het lichaam drijven en alarmeerde direct de politie. De identiteit van de man is nog niet bekend. Ook over de doodsoorzaak of hoe hij in het water belandde is nog geen duidelijkheid.

16:41