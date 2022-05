‘In 1988 hadden mijn man en ik ons eerste officiële afspraakje bij de zussen’

Eerste officiële afspraakje

Wat een leuk stukje over de tweelingzussen Joke en Tia van Quinnies. In 1988 hadden mijn vriend, inmiddels mijn man, en ik ons eerste officiële afspraakje daar. De zussen zorgden voor een gezellige sfeer en Quinnies had vanaf toen een speciaal plekje in ons hart. Erg leuk om te lezen hoe het hen nu vergaat.

Stoom kwam uit mijn oren

Nu kan er worden omgereden over de sluizen. Dat is voor automobilisten nog wel te doen. Voor alle inwoners die voor hun werk of schoolbezoek op de fiets naar Voorne-Putten rijden, is het een behoorlijke strop. De minister geeft trots aan dat hij als Rotterdamse havenwethouder betrokken was bij de eerste plannen voor de oeververbinding naar Vlaardingen. Juist dan zou hij moeten weten dat de Calandbrug dus niet aan deze oever ligt. Overigens is de boerderij die voor de aanleg van de tunnel is gesloopt al in de jaren 60 onteigend met het oog op een mogelijke oeververbinding naar Vlaardingen.