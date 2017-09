In auto doodgeschoten Yumusak (41) mogelijk uit wraak vermoord

Zeki Yumusak (41) is mogelijk doodgeschoten uit wraak voor een vechtpartij in Amsterdam. De politie houdt rekening met dat scenario. De Barendrechter werd op 25 juli doodgeschoten in zijn auto aan de Langenhorst in Rotterdam Zuid.

Vlak voordat Yumusak werd neergeschoten maakte hij vanuit zijn auto filmpjes met zijn telefoon. Die plaatste hij op Instagram. Hij was naar de Langenhorst gereden na een telefoontje. Het lijkt er dus op dat hij in de val is gelokt en dat hij op zijn hoede was. Eerder op de avond had hij ook al op de Langenhorst gestaan met zijn auto. Ook toen had Yumusak een afspraak.

Bij de vechtpartij, eerder in de zomer in Amsterdam, zou Yumusak iemand hebben mishandeld. Volgens de politie was de Barendrechter van Turkse afkomst actief in het drugscircuit. Daarnaast werkte hij als beveiliger, onder meer bij de UETD, een politieke organisatie die verbonden is aan de AK-partij van de Turkse president Erdogan. De man had ook nog een autoverhuurbedrijf.