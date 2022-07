In Bleiswijk kun je nu dag en nacht padellen: ‘We gaan nooit meer dicht’

Bij padelclub Padelife in Recreatiedomein Rottemeren in Bleiswijk kun je sinds kort dag en nacht de populaire sport padel (een kruising van tennis en squash) spelen. Coördinator Boy Brons van Padelife legt uit.

Dus 24/7 padel, waar komt dat vandaan?

,,We bedachten laatst: eigenlijk is padel een ongedwongen sport. Dat doe je wanneer je er zin in hebt. Dus besloten we de openingstijden los te laten. Je kan nu op ieder moment van de dag een baan huren en spelen. Ook als je een late dienst hebt of juist voordat je gaat werken.”

Wat waren de tijden dan eerst?

,,We gingen ’s morgens 06.00 uur ’s open, tot 23.00 uur ’s avonds. Nu gaan we nooit meer dicht. Ook niet op eerste kerstdag, met Pasen, Pinksteren en nieuwjaarsdag. De banen zijn altijd open. De bar niet, die sluit rond 23.30 uur.”

Hoe werkt het precies?

,,Je reserveert en betaalt je baan via de app Playtomic. Die is gratis te downloaden op je mobiele telefoon. In de gemaakte reservering zie je een code. Die gebruik je om binnen te komen wanneer je buiten de openingstijden van het centrum speelt en de voordeur dicht is. Stel je boekt om 01.00 uur ’s nachts, dan kun je om 00.45 uur naar binnen. Als de tijd ingaat, dan gaat automatisch het licht aan. Wanneer die erop zit, gaat het weer uit.”

Quote In Zweden staat het ’s morgens vroeg ramvol in de hallen

Wie gaat er nou ’s nachts padellen?

,,Geen idee, dat gaan we zien. Wat we wel weten is dat het in Zweden ’s morgens vroeg ramvol staat in de hallen. Daar is de sport al een stuk verder.”

Is het ’s nachts goedkoper?

,,Ja, in de daluren betaal je 32 euro per uur (doordeweeks 06.00 tot 16.00 uur). In de piekuren is dat 36 euro (van 16.00 tot 23.00 uur en in het weekend). Het nachttarief geldt tussen 23.00 en 06.00 uur en bedraagt 28 euro per uur.”

Is er genoeg plek?

,,We hebben zes banen, dat moet dus lukken. Rackets en ballen kun je hier ook huren. Je hoeft geen lid te zijn, je kan zo boeken. Padelife is eind vorig jaar begonnen, we hebben inmiddels zeven personeelsleden: twee trainers en vijf mensen voor achter de bar.”

