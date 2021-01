In Blijdorp zijn burgers op z’n ‘Rapunzels’ af te halen: vanuit het raam, via een mandje...van onderen!

Verlenging lockdown opnieuw klap voor horeca: ‘Waarom zo normaal dat wij voor deze crisis opdraaien?’

11 januari De lockdown met drie weken verlengen betekent opnieuw een forse klap voor de horeca in de regio Rotterdam. Volgens voorzitter Iris Wulffraat van de Rotterdamse afdeling van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) moeten ondernemers voor 100 procent worden gecompenseerd ,,Waarom is het zo normaal dat de horeca voor deze crisis opdraait? Grote of kleine bedrijven, écht iedereen staat het water aan de lippen.’’